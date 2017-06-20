Средства дезинфекции снижают способность организма бороться с вирусами

Частое использование различных химических дезинфицирующих средств приводит к тому, что бактерии и вирусы, проникающие в организм человека, становятся резистентными к лекарствам, считают американские исследователи.В моющих средствах содержится высокая концентрация химических веществ биоцидов, которые способствуют выживанию вирусов, и, в конечном итоге, при наличии тех или иных инфекций бактерии и вирусы будет сложнее победить при помощи медикаментов, отметили ученые.Ученые в области микробиологии провели эксперимент на бактериях staphylococcus aureus и заметили, что под воздействием большого количества антисептических компонентов нарушалось выведение токсинов из клеток.По мнению специалистов, патогенные бактерии представляют угрозу для здоровья человека, поскольку от них сложно избавиться. Если живые бактерии повторно воздействуют на организм, сопротивление антибиотикам усиливается. Отрицательный вклад в такие процессы вносят именно избыточные санитарные действия, поэтому зачастую при больничной госпитализации состояние пациентов только ухудшается. Клиницисты подчеркивают, что дезинфецирующие агенты полезны только в разумных пределах.