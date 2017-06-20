Мытье рук «перезагружает» мозг
http://healthinfo.ua - Добавил mechone в категорию Неврология
Вероятно, что мытье рук или очищение их влажными салфетками определенным образом стимулирует кровоснабжение, - это в результате освобождает мозг от старых идей и нацеливает его на решение новых задач. Такую концепцию канадские исследователи выдвинули, проведя четыре эксперимента.
Участники опытов по заданию ученых должны были справиться с тестами, заставлявшими их фокусироваться на концертных целях. В какой-то момент некоторым добровольцам раздали влажные салфетки для вытирания рук, а некоторым – нет, после чего людям предложили новые задачи. Ученые заметили, что участники, которые пользовались влажными салфетками, быстрее переключались на их решение и лучше выполняли их.
По словам специалистов, способность быстро перестраиваться на новые цели помогает людям лучше проявлять себя на работе и эффективнее справляться с решением разным проблем в повседневной жизни. Многие «застревают» на чем-то одном и не видят других перспектив. Мытье рук, возможно, является простым способом справиться с такой проблемой.
Правда, ученые пока не знают, как долго сохраняется стимулирующий мозг эффект от мытья рук. Они отмечают, что необходимы дальнейшие исследования.
LentaInform
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