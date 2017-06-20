Мытье рук «перезагружает» мозг

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Процедура по очищению рук может стать своеобразной «зарядкой для мозга», о чем сообщили специалисты из Университета Торонто. Эти исследователи установили, что мытье рук помогает освободиться от навязчивых мыслей и настроиться на что-то новое.

Вероятно, что мытье рук или очищение их влажными салфетками определенным образом стимулирует кровоснабжение, - это в результате освобождает мозг от старых идей и нацеливает его на решение новых задач. Такую концепцию канадские исследователи выдвинули, проведя четыре эксперимента.

Участники опытов по заданию ученых должны были справиться с тестами, заставлявшими их фокусироваться на концертных целях. В какой-то момент некоторым добровольцам раздали влажные салфетки для вытирания рук, а некоторым – нет, после чего людям предложили новые задачи. Ученые заметили, что участники, которые пользовались влажными салфетками, быстрее переключались на их решение и лучше выполняли их.

По словам специалистов, способность быстро перестраиваться на новые цели помогает людям лучше проявлять себя на работе и эффективнее справляться с решением разным проблем в повседневной жизни. Многие «застревают» на чем-то одном и не видят других перспектив. Мытье рук, возможно, является простым способом справиться с такой проблемой.

Правда, ученые пока не знают, как долго сохраняется стимулирующий мозг эффект от мытья рук. Они отмечают, что необходимы дальнейшие исследования.
LentaInform
Listis
Gnezdo
СМИ2

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