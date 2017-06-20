Фитотерапия при атеросклерозе: 5 рецептов

Атеросклероз - хроническое заболевание артерий крупного и среднего калибра, характеризующееся отложением и накоплением в интиме атерогенных (апопротеин-?-содержащих) липопротеинов с последующим развитием соединительной ткани, атероматозных бляшек, органных и общих расстройств кровообращения.Для профилактики и лечения атеросклероза широко используют препараты народной медицины.ЧеснокПо 2–3 зубчика свежего чеснока принимать ежедневно. Можно утром и вечером, проглатывая целиком.Чабрец1 ч. л. травы на 500 мл кипятка (настаивать 40 минут в плотно закрытой посуде). Сильное средство, его можно употреблять не более 2–3 раз в неделю. Оно обладает успокаивающим, бактерицидным действием, снимает спазмы сосудов головного мозгаТравяная смесьБуквица (трава) —10 г, мелисса (трава) —10 г, боярышник (цветы или плоды) – 40 г, вероника (трава) – 10 г, земляника (листья) – 30 г. Все смешать, 1 ст. л. смеси заварить 250 мл кипятка и пить как чай с медом или фруктовым сахаром. Смесь очень вкусная, можно добавлять ее и в чай.Хрен и медНатереть 1 ч. л. свежего хрена и добавить меда, суммарное количество хрена и меда не должно превышать 1 ст. л. Съесть эту смесь натощак за 1 ч до завтрака. Срок лечения – не более 30 дней.Мед, лимоны и чеснокВзять 1 л меда, 10 лимонов, 5 головок чеснока. Из лимонов отжать сок, цедру измельчить, чеснок очистить, промыть и натереть на мелкой терке (можно все пропустить через мясорубку). Все смешать и поставить закрытым в прохладное темное место на неделю. Принимать 1 раз в день по 4 ч. л. с интервалом в 1 минуту (лучше до 15 ч или утром).