Открытие: кишечная палочка замедляет процесс старения
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Исследователи "выключали" у бактерий E.coli по одному из 4000 генов. Каждую из таких бактерий давали червям Caenorhabditis elegans. Ученые обнаружили: 29 бактерий с "выключенными" генами продлевали червям жизнь. 12 бактерий-мутантов защищали Caenorhabditis elegans от рака и накопления бета-амилоидного белка.
Дальнейшие эксперименты показали, что некоторые бактерии влияли на отдельные процессы, связанные со старением у червей. Вероятно, открытие специалистов приведет к разработке препаратов, замедляющих старение.
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