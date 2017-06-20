Открытие: кишечная палочка замедляет процесс старения

Ученые из Университета Бэйлора провели исследование на круглых червях Caenorhabditis elegans. Специалисты выяснили, что генетически модифицированные кишечные палочки (E.coli) могут продлевать жизнь, замедлять прогрессирование опухолей и накопление бета-амилоидного белка, связанного с болезнью Альцгеймера.Исследователи "выключали" у бактерий E.coli по одному из 4000 генов. Каждую из таких бактерий давали червям Caenorhabditis elegans. Ученые обнаружили: 29 бактерий с "выключенными" генами продлевали червям жизнь. 12 бактерий-мутантов защищали Caenorhabditis elegans от рака и накопления бета-амилоидного белка.Дальнейшие эксперименты показали, что некоторые бактерии влияли на отдельные процессы, связанные со старением у червей. Вероятно, открытие специалистов приведет к разработке препаратов, замедляющих старение.