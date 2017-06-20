Верховая езда способствует восстановлению после инсульта
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В исследовании приняли участие 123 добровольца из Швеции, перенесших инсульт от 10 месяцев до 5 лет назад. Добровольцев разделили на три группы. Первая группа в течение 12 недель занималась верховой ездой два раза в неделю, вторая ходила на музыкальную терапию, третья получала стандартный уход.
Исследование показало: средние баллы в тестах на равновесие, походку, силу хвата и когнитивные функции у участников из первой группы повысились на 10%, а у добровольцев из третьей группы - снизились на 0,5%. У 56% участников из первой группы положительный эффект сохранялся в течение минимум 6 месяцев. Во второй группе средние баллы повысились на 5%, а положительный эффект сохранялся минимум полгода у 43% добровольцев.
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