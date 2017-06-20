Верховая езда способствует восстановлению после инсульта

Исследователи из Швеции и Австралии установили: благодаря занятиям верховой ездой состояние людей, перенесших инсульт, существенно улучшалось. Более того, верховая езда была полезна даже для тех, кто перенес инсульт 5 лет назад. Занятия верховой ездой положительно влияли на равновесие, походку, силу хвата и когнитивные функции. По мнению ученых, дело в том, что верховая езда дарит ощущения, которые человек обычно получает в процессе ходьбы.В исследовании приняли участие 123 добровольца из Швеции, перенесших инсульт от 10 месяцев до 5 лет назад. Добровольцев разделили на три группы. Первая группа в течение 12 недель занималась верховой ездой два раза в неделю, вторая ходила на музыкальную терапию, третья получала стандартный уход.Исследование показало: средние баллы в тестах на равновесие, походку, силу хвата и когнитивные функции у участников из первой группы повысились на 10%, а у добровольцев из третьей группы - снизились на 0,5%. У 56% участников из первой группы положительный эффект сохранялся в течение минимум 6 месяцев. Во второй группе средние баллы повысились на 5%, а положительный эффект сохранялся минимум полгода у 43% добровольцев.