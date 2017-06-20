Аминокислота поможет победить герпес, доказало исследование

Ученые из Национальных институтов здравоохранения США обнаружили, что добавки с глутамином (одной из 20 стандартных аминокислот, входящих в состав белка) препятствуют реактивации вируса простого герпеса (ВПГ). В настоящее время средств от ВПГ-1 и ВПГ-2, вызывающих оральный и генитальный герпес, не существует.Для уменьшения продолжительности вспышек герпеса используются противовирусные препараты. Однако вирус может оставаться в организме и через некоторое время вновь активироваться. Предыдущие исследования показали, что ВПГ-специфические Т-клетки предотвращают рецидивы. Этим клеткам необходим глутамин.Исследователи провели исследование на мышах с ВПГ-1 и морских свинках с ВПГ-2. Специалисты оценивали эффективность добавок с глутамином. Некоторые получали добавки через 2 недели после заражения, а остальные - нет. Исследование показало, что добавки с глутамином снижали вероятность реактивации ВПГ-1 и ВПГ-2 у подопытных животных.