Левши обладают повышенными математическими способностями

Родителям ребенка-левши следует не заставлять свое чадо писать и рисовать правой «неудобной» рукой, а проверить его математические способности – вполне вероятно, что в семье подрастает новый Пифагор или Карл Гаусс…Об этом сообщают британские ученые из Ливерпульского университета, которые опубликовали результаты проведенного ими очень любопытного исследования.Они предложили решить математические задачи более чем 2 300 учащимся средней школы разного возраста – от первоклассников до учеников выпускного класса.Участники исследования, среди которых были левши, правши и амбидекстры (редко встречающаяся категория людей, одинаково хорошо владеющих левой и правой рукой), также ответили на вопросы специальной анкеты, которые позволили определить, какая рука у них является доминирующей и в какой степени.Ученые сообщают, что они не обнаружили разницы между правшами и левшами, когда те решали простейшие задачи, требовавшие знаний четырех действий арифметики. Однако по мере усложнения заданий левши вскоре вышли вперед со значительным отрывом.В наибольшей степени разница в математических способностях правшей и левшей проявлялась среди представителей подростковой группы – причем у мальчиков такая разница была выражена в большей степени, чем у девочек.Считается, что от 10% до 13,5% жителей планеты являются либо левшами, либо амбидекстрами – то есть потенциал для появления новых математических гениев очень велик.