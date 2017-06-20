Левши обладают повышенными математическими способностями
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Об этом сообщают британские ученые из Ливерпульского университета, которые опубликовали результаты проведенного ими очень любопытного исследования.
Они предложили решить математические задачи более чем 2 300 учащимся средней школы разного возраста – от первоклассников до учеников выпускного класса.
Участники исследования, среди которых были левши, правши и амбидекстры (редко встречающаяся категория людей, одинаково хорошо владеющих левой и правой рукой), также ответили на вопросы специальной анкеты, которые позволили определить, какая рука у них является доминирующей и в какой степени.
Ученые сообщают, что они не обнаружили разницы между правшами и левшами, когда те решали простейшие задачи, требовавшие знаний четырех действий арифметики. Однако по мере усложнения заданий левши вскоре вышли вперед со значительным отрывом.
В наибольшей степени разница в математических способностях правшей и левшей проявлялась среди представителей подростковой группы – причем у мальчиков такая разница была выражена в большей степени, чем у девочек.
Считается, что от 10% до 13,5% жителей планеты являются либо левшами, либо амбидекстрами – то есть потенциал для появления новых математических гениев очень велик.
Gnezdo
Listis
СМИ2
LentaInform
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