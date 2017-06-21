МРТ головного мозга обеспечит диагностику аутизма еще в грудном возрасте

В настоящее время с помощью методов, имеющихся в распоряжении детских невропатологов и психологов, можно с уверенностью диагностировать аутизм у ребенка не раньше, чем он достигнет возраста 2-х лет. В реальности же это расстройство выявляют у многих больных детей в более старшем возрасте.Такое положение вещей приводит к тому, что лечение аутизма начинается со значительным опозданием. Между тем, рано начатая медикаментозная терапия в комплексе с лечением, направленным на коррекцию поведения ребенка-аутиста, способна значительно улучшить его состояние, социализацию и способность к адаптации в обществе.Возможно, американским ученым из университета штата Северная Каролина и университета Вашингтона в городе Сент-Луис удалось добиться прорыва в области ранней диагностики аутизма.Как сообщает эта группа ученых в статье, опубликованной в последнем выпуске онлайнового издания Science Translational Medicine, магнитно-резонансная томография головного мозга позволяет выявить специфические изменения в связях между нейронами, которые характерны только для аутизма. Причем такую диагностику можно проводить детям в возрасте 6 месяцев, что значительно облегчит лечение в случае выявления заболевания.Ученые провели процедуру МРТ 59 детям в возрасте 6 месяцев. У всех маленьких участников исследования риск развития этого заболевания было достаточно высок, поскольку расстройство аутистического спектра было диагностировано у их старших братьев или сестер.После изучения результатов МРТ исследователи предсказали, что вероятность развития аутизма была исключительно высокой у 9 детей из 59.В дальнейшем в возрасте 2-х лет заболевание было выявлено у 11 малышей из 59, включая и тех 9, которые были первоначально определены исследователями.