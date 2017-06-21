Сидячий образ жизни опасен для здоровья не только при ожирении
http://zdravoe.com - Добавил omnomnom в категорию Другие
Позднее было установлено, что ожирение, связанное с сидячим образом жизни, повышает и риск развития нескольких форм рака.
А результаты исследования, которое провели американские ученые из Института рака Розуэлла Парка в городе Буффало, станут плохой новостью и для тех любителей сидения возле телевизора или за компьютером, вес которых находится почти в пределах нормы.
Авторы статьи, опубликованной недавно в онлайновом издании Cancer Epidemiology, обнаружили, что риск развития рака почки и рака мочевого пузыря оказался повышенным у тех приверженцев сидячего образа жизни, у которых индекс массы тела (ИМТ) был не выше 30 кг/м2. Ожирение же диагностируется только у тех людей, у которых ИМТ превышает этот показатель.
Ученые из Буффало пришли к такому выводу, после того как обследовали и опросили 160 американцев, страдавших раком почки, 208 пациентов со злокачественными опухолями мочевого пузыря и 766 участников, у которых онкологических заболеваний не было.
Анализ полученных данных показал, что у тех участников исследования, которые в свободное от работы время никогда не уделяли внимания физическим нагрузкам, риск развития опухолей почки увеличивался на 77%, а рака мочевого пузыря – на 73%.
Вместе с тем, подобный риск является в значительной мере предотвратимым – достаточно заменить ежедневные вечерние «посиделки» у телевизора хотя бы прогулкой по парку, а еще лучше регулярным посещением спортзала или бассейна.
Listis
СМИ2
Gnezdo
LentaInform
Добавить комментарий