Пищевая аллергия у детей

Молоко, яйца, арахис, какао, апельсины, рыба и морепродукты, пшеница и соя – нет, это не список товаров супермаркета, а продукты, являющиеся наиболее распространенными и опасными аллергенами для приблизительно одной десятой части россиян, страдающих от пищевой аллергии. Кроме того, согласно недавним исследованиям, почти 8% малышей в возрасте до 1 года проявляют аллергическую реакцию на тот или иной продукт и примерно 20% детей - в возрасте до 3 лет. Но даже несмотря на то, что пищевая аллергия является очень распространенным заболеванием, она остается одним из самых трудно диагностируемых и трудно излечиваемых состояний, особенно у детей.Имеется 40-70%-ная вероятность развития аллергии у детей, у которых от той или иной аллергии страдают оба родителя. Риск уменьшается до 20-30%, если аллергия есть только у одного из родителей, и падает до 10%, если ни один из родителей не страдает от аллергии. В то время как родители стараются обеспечить малыша самыми лучшими и качественными продуктами, чтобы укрепить его здоровье, их усилия могут свестись на «нет» без знаний, как противостоять опасностям пищевой аллергии.Как выявить аллерген?Пищевая аллергия является патологической реакцией со стороны иммунной системы на тот или иной продукт. К сожалению, пищевая аллергия остается трудно диагностируемым заболеванием и поэтому нередко долго остающимся без лечения из-за схожести ее симптомов с другими заболеваниями. Симптомами пищевой аллергии могут являться зуд, крапивница, ринит (насморк), чихание, повышение температуры, слезоточивость или покраснение глаз, диарея или запор, тошнота. Аллергическая реакция немедленного типа развивается через несколько минут после контакта с аллергенным продуктом, а замедленного типа - через 2-3 дня.Проявления пищевой аллергии могут быть настолько острыми, что малейший контакт с аллергеном вызывает немедленный отек губ, языка или гортани (отек Квинке). При отеке Квинке подвергаются отеку глубоколежащие отделы кожи и подкожной клетчатки. При отеке гортани возможно затруднение дыхания вплоть до асфиксии. Отек Квинке держится от нескольких часов до нескольких суток и исчезает бесследно. При пищевой аллергии он может принять рецидивирующее течение.В отдельных случаях картина проявлений пищевой аллергии может напоминать “острый” живот (признаки острого аппендицита, острого холецистита и др.). Во многих случаях единственным проявлением пищевой аллергии у ребенка является экзема, которую, если она небольшая, легко и пропустить.При пищевой аллергии наряду с заболеваниями желудочно-кишечного тракта возможны разнообразные реакции со стороны других органов. Каждый год огромное число людей погибает от анафилактического шока – смертельно-опасной быстроразвивающейся аллергической реакции. При контакте с пищевым аллергеном организм выбрасывает особые вещества в кровь, ткани, сердце, легкие и пищеварительную систему. Во время анафилактического приступа человека бросает в жар, он обильно потеет, может почувствовать сильное сердцебиение и начать задыхаться вследствие сужения воздухоносных путей. Возникает отек слизистых дыхательных путей.