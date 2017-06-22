Любые овощи и фрукты защищают от рака

Ученые нашли вещество, содержащиеся почти во всех фруктах и овощах, которое способно защитить от возникновения раковых опухолей.Специалисты нашли вещество пектин, содержащееся почти во всех овощах и фруктах - от картофеля до сливы, которое помогает бороться с заболеванием. По мнению профессора Vic Morris из британского Института Питания, наличие такого полезного вещества как пектин почти во всех овощах и фруктах дает нам возможность не зацикливаться на особо полезных продуктах, таких как черника, а просто вводить в рацион большее количество разных овощей и фруктов.Многие люди употребляют в пищу в основном продукты, признанные особо полезными, и забывают об остальных. За прошлые два года в Британии продажи черники выросли на 132%. По мнению специалистов вещество пектин очень эффективно в профилактике рака, и так как оно содержится и в остальных продуктах растительного происхождения, то употребление широкого спектра овощей и фруктов может оказать более полезный эффект, чем применение в питании только одного из них, даже очень полезного. Ученые не агитируют отказываться от особо полезных продуктов, однако советуют не забывать и о других овощах, фруктах.