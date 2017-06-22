От жирной пищи страдает работа мозга

Высококалорийное питание приводит к нарушению работы жизненно-важных областей мозга, даже если человек не набирает вес, сообщили американские ученые.Специалисты провели исследование и установили, что чрезмерно-калорийная пища, поступая в наш организм, вызывает активацию молекул под названием iKKbeta/NK-kappaB, которые способствуют метаболическим нарушениям в тканях. Активация этих молекул нарушает деятельность таких гормонов, как инсулин и лептин, что приводит к нарушениям метаболизма, поясняют неврологи.По данным проведенных лабораторных тестов существует связь между перееданием и возникновением метаболических нарушений в тканях мышц и печени, что в свою очередь приводит к возникновению различных заболеваний. Также специалистам удалось выяснить, что высококалорийные продукты усиливают действие молекул iKKbeta/NK-kappaB, приводя к повреждениям гиппокампа, нарушениям нейронных коммуникаций и ухудшению основных функций центральной нервной системы.