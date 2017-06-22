Дискомфорт или боль после приема пищи — это может быть панкреатит!
http://healthinfo.ua - Добавил ithink в категорию Гастроэнтерология
Поджелудочная железа — жизненно важная часть пищеварительной системы, является одним из таких «недооцененных» органов. Хотя она производит ферменты, важные для пищеварения, и контролирует уровень глюкозы в нашей крови, мы не знаем о поджелудочной столько же, сколько, например, о желудке или печени. В этой статье мы расскажем некоторые важные факты об этом органе.
Поджелудочная представляет собой длинную (около 20 см) сплющенную железу. Она расположена в брюшной полости за желудком и тесно связана с желчными протоками и двенадцатиперстной кишкой. Поджелудочная железа выполняет две жизненно важные функции в нашем организме: выделяет ферменты в двенадцатиперстную кишку и гормоны в кровь.
Нарушения в работе этого органа могут существенно повлиять на самочувствие и вызвать множество заболеваний. Наиболее распространенной проблемой с поджелудочной железой является ее воспаление — панкреатит. Воспаление может возникать внезапно (острый панкреатит) или беспокоить человека время от времени (хронический панкреатит). Давайте рассмотрим эти два вида заболевания.
Острый панкреатит
Причины:
- интоксикация (отравление) и злоупотребление алкоголем;
- осложнения после желчнокаменной болезни и хирургические вмешательства в области брюшной полости;
- травмы, вирусные заболевания, операции и эндоскопические манипуляции.
Симптомы:
Общим симптомом острого панкреатита является боль в животе, обычно в верхней его части. Она может отдавать в спину и усугубляться после приема пищи. Пациент с острым панкреатитом отмечает частичное облегчение боли, когда туловище наклонено вперед. Боль может сопровождаться тошнотой и рвотой в 90% случаев.
В отличие от желчной колики, которая также часто возникает после еды и длится от 6 до 8 часов, боль от острого панкреатита может длиться несколько дней.
Хронический панкреатит
Причины:
- злоупотребление алкоголем (употребление в пищу в течение длительного времени и/или слишком большое количество спиртного);
- частые интоксикации, травмы, вирусные заболевания и операции брюшной полости.
Симптомы:
Основным симптомом является боль в животе, которая обычно возникает после приема пищи и длится в среднем 30 минут. При хроническом панкреатите боль может сохраняться в течение нескольких дней.
Боль при хроническом панкреатите обычно менее интенсивна, чем при остром панкреатите (до 20% пациентов сообщают о легкой боли или отсутствии боли). Тем не менее, могут быть периоды обострения заболевания, особенно если пациент не обращается за медицинской помощью и / или продолжает употреблять алкоголь.
По мере прогрессирования заболевания ткани поджелудочной железы повреждаются и прекращают производить пищеварительные ферменты. В таких условиях не происходит надлежащее переваривание пищи, и пациент начинает терять вес.
Когда повреждено более 90% ткани поджелудочной железы, организм полностью теряет способность абсорбировать жиры, которые вызывают «жирную диарею», появляется стул, смешанный с каплями жира.
Поджелудочная железа постепенно теряет способность вырабатывать инсулин и глюкагон, в результате чего у человека развивается диабет. Другими осложнениями хронического панкреатита являются образование кист вокруг поджелудочной железы, закупорка желчных протоков и повышенный риск развития рака поджелудочной железы.
Если у вас есть хотя бы один из симптомов, описанных в этой статье, немедленно обратитесь к врачу! Это может спасти ваше здоровье, и даже жизнь!
Gnezdo
Listis
СМИ2
LentaInform
Добавить комментарий