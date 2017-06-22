Любовь к компьютерным играм связали с импотенцией

В исследовании участвовали около 400 геймеров. Ученые сделали вывод, что отдающие предпочтение компьютерным играм люди страдают от проблем с потенцией.Отклонение у заядлых игроков объясняется тем, что они сублимируют либидо в видеоигры. Геймеры тратят энергию на прохождение игр, а игровой процесс заставляет мозг вырабатывать эндорфины и кортизол (гормон стресса).Кроме того, постоянное нахождение за компьютерным столом приводит к застою крови в области таза, что так же не очень хорошо сказывается на здоровье половой системы.