Любовь к компьютерным играм связали с импотенцией
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Отклонение у заядлых игроков объясняется тем, что они сублимируют либидо в видеоигры. Геймеры тратят энергию на прохождение игр, а игровой процесс заставляет мозг вырабатывать эндорфины и кортизол (гормон стресса).
Кроме того, постоянное нахождение за компьютерным столом приводит к застою крови в области таза, что так же не очень хорошо сказывается на здоровье половой системы.
Gnezdo
Listis
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