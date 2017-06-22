Уход за кожей с угрями: 4 средства в помощь

http://healthinfo.ua - Добавил mechone в категорию Дерматология

Угри – воспаление сальных желез, волосяных фолликулов с образованием сальных пробок (черных точек) и узелков, иногда нагноившихся, – прыщей. При уходе за кожей с угрями полезно использовать натуральные средства.

Настой хвоща полевого

Компоненты. Хвощ полевой, спирт 40 %.

Приготовление. Настой хвоща полевого 1:10 к спирту.

Применение. В виде примочек при жирной угреватой коже лица, себорейном дерматите.

Настой софоры японской

Компоненты. Софора японская, спирт 56 %.

Приготовление. Плоды японской софоры добавить к 56 % спирту (настаивать 10 дней).

Применение. Показана в виде примочек и орошений при флегмонозных угрях.

Настой корневища лапчатки

Компоненты. Спирт 56 %, корневище лапчатки.

Приготовление. Настаивать 1:5 и 1:10 1 сутки.

Применение. В виде примочек при жирной себорее, угревой сыпи.

Настой корневища змеевика

Компоненты. Корневище змеевика, кипяток.

Приготовление. 10 г травы на 200 мл кипятка.

Применение. Примочки при жирной себорее лица и угревой сыпи.
СМИ2
Listis
LentaInform
Gnezdo

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь