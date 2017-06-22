Уход за кожей с угрями: 4 средства в помощь

Угри – воспаление сальных желез, волосяных фолликулов с образованием сальных пробок (черных точек) и узелков, иногда нагноившихся, – прыщей. При уходе за кожей с угрями полезно использовать натуральные средства.Настой хвоща полевогоКомпоненты. Хвощ полевой, спирт 40 %.Приготовление. Настой хвоща полевого 1:10 к спирту.Применение. В виде примочек при жирной угреватой коже лица, себорейном дерматите.Настой софоры японскойКомпоненты. Софора японская, спирт 56 %.Приготовление. Плоды японской софоры добавить к 56 % спирту (настаивать 10 дней).Применение. Показана в виде примочек и орошений при флегмонозных угрях.Настой корневища лапчаткиКомпоненты. Спирт 56 %, корневище лапчатки.Приготовление. Настаивать 1:5 и 1:10 1 сутки.Применение. В виде примочек при жирной себорее, угревой сыпи.Настой корневища змеевикаКомпоненты. Корневище змеевика, кипяток.Приготовление. 10 г травы на 200 мл кипятка.Применение. Примочки при жирной себорее лица и угревой сыпи.