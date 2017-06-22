Уход за кожей с угрями: 4 средства в помощь
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Настой хвоща полевого
Компоненты. Хвощ полевой, спирт 40 %.
Приготовление. Настой хвоща полевого 1:10 к спирту.
Применение. В виде примочек при жирной угреватой коже лица, себорейном дерматите.
Настой софоры японской
Компоненты. Софора японская, спирт 56 %.
Приготовление. Плоды японской софоры добавить к 56 % спирту (настаивать 10 дней).
Применение. Показана в виде примочек и орошений при флегмонозных угрях.
Настой корневища лапчатки
Компоненты. Спирт 56 %, корневище лапчатки.
Приготовление. Настаивать 1:5 и 1:10 1 сутки.
Применение. В виде примочек при жирной себорее, угревой сыпи.
Настой корневища змеевика
Компоненты. Корневище змеевика, кипяток.
Приготовление. 10 г травы на 200 мл кипятка.
Применение. Примочки при жирной себорее лица и угревой сыпи.
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