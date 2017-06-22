Гипертония: 4 рецепта для нормализации давления

При гипертонической болезни для стабилизации давления полезно использовать фитотерапию. Лечение травами при гипертонии очень эффективно – однако не все переносят травы хорошо. Поэтому перед началом лечения гипертонии травами обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.Рецепт 11 ч. л. сухой травы мелиссы или 1 ст. л. свежих листьев залить 200 мл кипятка, через 10 минут процедить. Принимать 2 раза в день: утром 2 ст. л. и вечером 3 ст. л. Можно также пить настой мелиссы как чай на ночь, добавив в теплый (но не горячий!) настой ложку меда.Рецепт 220 г сухих плодов боярышника кипятить 10 минут в 1 стакане воды, процедить, отжать и долить кипяченой воды до первоначального объема. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.Рецепт 32 ст. л. с верхом сухой травы астрагала залить 1,5 стакана холодной воды, довести до кипения и томить на медленном огне 5 минут. Потом дать остыть, процедить, долить холодной кипяченой воды. Пить по 2–3 ст. л. 3–4 раза в день. Пить 3 недели, неделю отдыхать и снова повторить. Обычно через 3 месяца давление начинает приходить в норму.Рецепт 450 листиков тутовника (шелковицы) залить 1 л кипятка, размешать, оставить на ночь. Утром процедить. Половину приготовленного отвара выпить утром до еды, оставшиеся 0,5 л – вечером перед сном. Пить настой шелковицы в течение 24 дней. Затем сделать перерыв на 2 недели и повторить курс лечения.