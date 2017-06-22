Роспотребнадзор порекомендовал перед поездкой в Европу делать прививки от гепатита

О вспышке гепатита А, по данным на июнь этого года, заявили уже 15 стран Европы, а также Чили и США. Большую часть заболевших составляют мужчины, практикующие секс с мужчинами. ВОЗ сообщает об отсутствии смертельных случаев в исходе гепатита А.По данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, в 15 странах Европы зарегистрировано 1188 подтвержденных случаев заболевания гепатитом A, большая часть — в Нидерландах, Великобритании и Испании. В Португалии за этот год выявлено 327 случаев гепатита А, из которых 91% составляют мужчины, практикующих секс с мужчинами. В Испании число случаев гепатита А в первые 5 месяцев 2017 года почти в 8 раз превышает среднее число случаев за аналогичный период в 2012-2016 годах. ВОЗ также сообщает, что с 5 мая 2017 года 706 случаев заболевания гепатитом А зарегистрированы в Чили, в США Департамент здравоохранения Нью-Йорка также отметил увеличение числа случаев гепатита А.Это вызывает особую озабоченность ВОЗ из-за возникшего дефицита вакцины против гепатита А во всем мире. Кроме того, в период с июня по сентябрь 2017 года пройдут несколько национальных и международных парадов представителей ЛГБТ-сообщества, в том числе всемирный фестиваль в Мадриде с 23 июня по 2 июля. Ожидается участие до 2 млн человек из разных стран мира. В этой связи риск передачи вируса гепатита А контактным путем оценивается как высокий. ВОЗ отмечает, что заболевание может распространиться на население в целом, если не будут реализованы меры профилактикиРоспотребнадзор рекомендует выезжающим в страны Европейского региона сделать прививку против гепатита А