Правила питания для офисных работников

В погоне за карьерой легко забыть о правильном питании, обрасти лишними килограммами и утратить былую лёгкость. Лайфхакер публикует несколько полезных выводов из книги «Работа без лишних калорий» для тех, кто хочет оставаться стройным, несмотря на малоподвижную работу.В последние годы рабочий процесс сильно изменился. Не будем останавливаться на позитивных изменениях. Важно другое: представители множества профессий стали толстеть.И дело тут не в том, что быть толстым некрасиво, а быть худым хорошо. На минутку забудем о бодипозитиве. Лишние килограммы в будущем грозят развитием сердечно-сосудистых заболевании?, депрессии, сахарного диабета, рака.Как избежать такого риска? Если совсем коротко, то необходимо больше двигаться в течение дня и следить за тем, что вы едите. На последнем остановимся подробнее. Вот несколько правил, которые помогут не набирать вес.Правильный завтракПравило № 1. Не пропускайте завтракЗачастую на первый приём пищи банально не хватает времени. Из-за чего весь день не отпускает сильнейшее чувство голода. Офисные работники справляются с ним стандартным способом — нездоровыми перекусами из булочек и шоколадок. Не надо так. Кажется, что не хватает времени? Вставайте на 15 минут раньше.Полезныи? завтрак даст вам куда больше энергии на рабочии? день, нежели последние секундочки псевдосна.Правило № 2. Избегайте калорийных продуктовВы наверняка слышали известный миф, что на завтрак можно есть что угодно и в любых количествах — организм с утра работает хорошо, переварит. Но нет. Даже первый приём пищи не пойдёт вам на пользу, если состоит из калорийных продуктов с большим содержанием сахаров, жиров и углеводов.Наполняя своё утро пончиками, беи?глами, булочками с глазурью и корицеи?, вы подготавливаете почву для развития сердечно-сосудистых заболевании?, проблем с печенью, диабета и, разумеется, ожирения.Правило № 3. Соблюдайте осторожность, завтракая вне домаКасается тех, кто не хочет готовить с утра, поэтому по пути забегает в кофейню или покупает фастфуд. Кофе с добавками и булочка с корицей — это 700 килокалорий и 15 граммов жира. Не забывайте, что в среднем в день вам требуется 2 000 килокалорий. Практически треть суточной нормы вы наберёте таким несытным завтраком.Если вы с утра заходите в кафе, готовьтесь заранее: посмотрите меню и калорийность любимых блюд. Заказывайте те, что не отразятся на вашей фигуре и в то же время насытят.Правило № 4. Питайтесь сбалансированноНе существует единого правильного рецепта завтрака. Полезный завтрак может быть каждый день разным. Но постарайтесь включить в него белки, клетчатку и витамины, чтобы забыть о чувстве голода до обеда. Вот несколько возможных вариантов:Яйца. Богаты белком, насыщают, помогают поддерживать вес.Злаки. Быстрый и лёгкий завтрак. Выбирайте хлопья без высокого содержания сахара и следите за размером порции (например, пользуйтесь мерным стаканчиком).Каши. Полезны для сердца. Содержат растворимую клетчатку, снижающую уровень холестерина. Так, популярная овсянка, помимо прочего, помогает контролировать аппетит и усиливает чувство сытости.И?огурт. Вариант для тех, кому не хватает времени. Выбирайте нежирные йогурты или греческий, в котором в два раза больше белка, чем в обычном.Творог. Источник кальция и белка.Смузи. Полезный заменитель сладких напитков. В состав смузи могут входить свежие и замороженные фрукты, овощи, сыр тофу, орехи, миндальное и соевое молоко.Вода. Напиток чемпионов.Чай. Полезнее для здоровья, в особенности для сердца, чем кофе. Снижает риск гипертонии.Правильный обедПравило № 1. Не ходите на бизнес-ланчи в кафеСтатистика неумолима. Учёные обнаружили, что те, кто ходит на обед в кафе и рестораны, потребляют примерно на 158 килокалорий больше нормы. Если пересчитать эти небольшие цифры в масштабе года, то такими обедами вы будете набирать по 5 килограммов в год. Или внимательно следите, сколько вы съедаете, или забудьте про бизнес-ланчи.Правило № 2. Ешьте не спешаКогда вы торопливо поглощаете пищу, ваш мозг не успевает получить сигнал от пищеварительной системы, что вы насытились. Значит, в быстром темпе вы съедите намного больше, чем вам на самом деле нужно.Правило № 3. Не обедайте на рабочем местеКогда вы едите и в то же время выполняете мелкие дела по работе, вы поглощаете пищу очень рассеянно. Такое отвлечённое питание приводит к набору лишнего веса.Когда вы сосредоточены на отсылке электронных писем, анализе информации и написании отчётов, трудно отследить, сколько вы съели. В результате вы чаще переедаете.Кроме того, обед на рабочем месте — негигиеничная привычка. Авторы приводят интересную статистику из Аризонского университета: на рабочем столе примерно в 400 раз больше бактерий, чем в среднестатистическом туалете.Правило № 4. Берите обед с собойЧтобы питаться правильно, полезный обед должен быть в вашей сумке. Это выгодное занятие в нескольких отношениях: вы сможете проконтролировать состав обеда, размер порции и его цену.Имейте в виду, что продукты для обеда нужно подбирать такие, чтобы они не испортились за пару-тройку часов вне холодильника. Вот несколько вариантов:Нежирное мясо. Куриное филе без кожи, мясо индейки или лосося.Источники белка и клетчатки.Овощи и фрукты. Полезно, питательно и без лишних калорий.Полезные сэндвичи. Замените калорийные булочки на лаваш, начините нежирным тунцом или мясом цыплёнка, добавьте побольше свежих овощей и хумус в качестве заправки.Вода. Для разнообразия можно добавить немного лимонного сока, кусочек огурца, ветку мяты или замороженных ягод.Правильный ужинПравило № 1. Не объедайтесьВечером ваши шансы растолстеть никуда не исчезают. Поэтому обязательно контролируйте размер порции. Чтобы было легче за собой следить, ешьте из одной маленькой тарелки.Фрукты и овощи? Примерно с кулак. Белковые продукты? С ладонь. Закуски? Сколько уместится на двух ладонях, сложенных «лодочкои?». Продукты с повышенным содержанием крахмала? Сколько уместится на однои? ладони. Сыр? Кусок размером с ваш большои? палец.Правило № 2. Выключите телевизорКонцентрация нужна не только на работе. Используйте время ужина для того, чтобы неспеша насладиться вкусными блюдами и разговором с родными. Здесь опять важно избегать неосознанного поглощения пищи: когда вы не отвлекаетесь, вы менее склонны к перееданию.Правило № 3. Не налегайте на алкогольДля многих людей алкоголь становится способом расслабиться после тяжёлого рабочего дня. Вечерний поход в паб с коллегами негативно сказывается на вашем весе по двум причинам. Во-первых, в самом алкоголе предельно много калорий. Во-вторых, часто коктейли и пиво идут вкупе с нездоровой едой.Из-за угощении? вроде картошки фри с сыром и под соусом чили, чипсов, жареных сырных палочек «счастливые часы» грозят стать несчастными часами горьких сожалении?.Правило № 4. Готовьтесь ко снуВ одном из экспериментов Пенсильванского университета была открыта неприятная закономерность: чем меньше вы спите, тем больше вероятность, что у вас появится лишний вес.Отчасти это связано с тем, что пока вы бодрствуете, вы чаще перекусываете. И обычно это продукты с повышенным содержанием жира. Из-за тяжести в животе уснуть становится труднее. Замкнутый круг.Добиться крепкого ночного сна помогут определённые продукты и напитки: тёплое молоко, орехи и цельные зёрна.И, конечно, никаких кофеиносодержащих напитков перед сном. Замените кофе стаканом обезжиренного кефира.Правило № 5. Готовьте низкокалорийные блюдаЛёгкий ужин совсем не обязательно должен быть невкусным.Прокачивайте свои кулинарные навыки.