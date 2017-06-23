Ученые из Германии объяснили прилипчивость клещей

Эластичный белок резилин обнаружен в коготках клещей.Ученые из Технического университета Дрездена и университета Киля (Германия) неожиданно выяснили, что эластичный белок резилин встречается не только в присосках, но им заполнены даже прозрачные коготки.Ученые проверяли способность собачьих клещей (Ixodes ricinus) передвигаться по различным поверхностям, в том числе, при нахождении в перевернутом положении. У клещей-самок когти и присоски больше, так как мужским особям не приходится прикрепляться к животному-хозяину. Самки в состоянии удерживаться на гладких стеклянных поверхностях с силой в 500 раз больше их собственного веса. Это необходимо в связи с тем, что при питании кровью насекомое увеличивается в массе до 135 раз. Однако клещам не “по плечу” силиконовые и пластиковые поверхности.