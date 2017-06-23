В Австрии предложен новый подход к лечению сахарного диабета
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Медицинский университет Вены (Австрия) сообщил о подтверждении свойств белка секретагогина защищать синтезирующие инсулин бета-клетки поджелудочной железы. Исследования с животными и людьми подтвердили корреляцию между низкой концентрацией этого белка и риском заболевания сахарным диабетом.
Ученые из Центра исследования мозга обнаружили, что снижение продукции секретагогина в бета-клетках ведет к накоплению токсичных веществ и гибели клеток. У больных сахарным диабетом отмечается сниженная концентрация этого важного белка. Специалисты предполагают, что повышение выработки секретагогина, чего можно достичь применением препаратов капсацина, способно активировать клеточную защиту.
LentaInform
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