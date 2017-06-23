Физические упражнения снижают риск возникновения диабета 2 типа

Женщины с высоким риском возникновения диабета 2 типа могут его сократить, занявшись физическими упражнениями, утверждают ученые из университета в Глазго.Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что резистентность к инсулину у женщин с предрасположенностью к диабету 2 типа снижалась на 22% после семи недель занятий физическими упражнениями. Резистентность к инсулину — самый важный биологический фактор, влияющий на возникновение диабета, полагают ученые.Исследователи сообщили, что по статистике у потомков людей, страдающих диабетом, риск возникновения этого заболевания в три раза выше, чем у тех, чьи родственники не болели диабетом. Также у больных диабетом значительно выше риск сердечно-сосудистых заболеваний.В исследовании принимали участие женщины, так как риск возникновения диабета у них выше, чем у мужчин, сообщили специалисты. Результаты проделанной работы показали, что человек, входящий в группу риска возникновения диабета 2 типа, способен сам снизить риск, выполняя регулярно физические упражнения, подчеркнули ученые.