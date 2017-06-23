Тахикардию можно остановить за одну минуту

Ученые рассказали, что остановить тахикардию можно за одну минуту. По словам исследователей, в этом помогут два простых упражнения.Специалисты рассказали, что чувство, когда сердце начинает биться не так, как обычно, возникает у каждого человека. В ходе своего исследования ученые постарались выяснить, что поможет остановить тахикардию. Как оказалось, два простых упражнения способны помочь остановить тахикардию.Первое упражнение — это погружение. При резкой смене температуры тела сердцебиение человека замедляется. Именно поэтому при тахикардии специалисты рекомендуют набрать в чашку холодную воду, задержать дыхание и погрузить лицо в холодную воду на несколько секунд.Второе упражнение — маневр Вальсальвы. При помощи этой процедуры оказывается влияние на блуждающий нерв, который контролирует частоту сердечных сокращений. Ученые рекомендуют сделать глубокий вдох, напрячь мышцы живота, зажать нос большим и указательным пальцем, закрыть рот и глаза. Затем следует попытаться с закрытым носом и ртом сделать выдох, продолжая при этом напрягать пресс.Исследователи отмечают, что данные упражнения нельзя использовать тогда, когда тахикардия сопровождается сильной болью в груди или острым чувством нехватки воздуха.