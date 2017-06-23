Полезен ли фтор в зубной пасте?

С 1940-х годов во многих странах мира начали развиваться муниципальные программы дополнительного фторирования водопроводной воды для профилактики кариеса у населения, которые кое-где действуют до сих пор. Неудивительно, что люди по всему миру до сих пор уверены, что фтор полезен для зубов. Однако не стоит забывать, что фториды относятся ко второму классу токсичности, то есть это опасное ядовитое вещество, которое имеет свойство накапливаться в теле человека. Высокая концентрации фтора в организме ускоряет старение, увеличивает вероятность развития болезни Альцгеймера, бесплодия, хрупкости костей, и других негативных последствий.Сегодня мнения специалистов относительно того, может ли человек полностью обойтись без фтора, расходятся, однако все больше специалистов рекомендуют с осторожностью применять фториды в стоматологии и отказаться от фторирования воды.Немного цифрПри определенной концентрации (до 1 мг на литр) фтор безвреден для человеческого организма. В таком малом количестве он не оказывает негативного влияния. Уровень в 1.5 мг на литр для питьевой воды является предельной допустимой концентрацией, ее превышение считается опасным, так как организм человека начинает накапливать фтор. Кроме питьевой воды источником фтора являются продукты питания. Человек может получить фтор из чая, яблок, рыбы и даже хлеба. Но самым главным фторсодержащим продуктом можно уверенно назвать обыкновенную зубную пасту. Подсчитано, 1 г зубной пасты содержит 1 мг фтора. Такое количество считается высокой концентрацией, поэтому стоматологи рекомендуют при чистке зубов использовать небольшое количество зубной пасты — не больше горошины, что равно примерно 1 г пасты. Таким образом, если сложить все цифры, приведенные выше, можно легко подсчитать, что количество фтора, поступающее каждый день в наш организм, огромно.Альтернатива фторуРегионы с повышенным содержанием фтора в воде также часто называются районами эндемического флюороза, так как это самое распространенное заболевание у населения данных территорий. Флюороз — это хроническое поражение эмали зубов, характеризующееся появлением на зубах белых пятен и других дефектов. Казалось бы — в районах с повышенным содержанием фтора кариеса не должно быть вовсе, однако на этих территориях кариозная болезнь представляет существенную медицинскую проблему, требующую адекватного решения. Особенно эта проблема касается профилактики зубов у детей, поскольку в процессе чистки зубов ребенок проглатывает от 70 до 100% пасты, вследствие чего при использовании фторсодержащей пасты у ребенка может развиться флюороз легкой степени. Поскольку основным методом первичной профилактики кариеса является повышение прочности эмали зубов, в том числе при помощи фтор-терапии, то в районах, где и так превышено содержание фтора в среде, такой способ исключается.Неудивительно, что назрела необходимость в альтернативной технологии профилактики стоматологических заболеваний, тем более что сегодня все больше стоматологов призывают к ограничению использования фторосодержащих зубных паст. Некоторые производители отказались от включения фтора в свою продукцию, однако мало кто может похвастаться альтернативной технологией профилактики. На сегодняшний день только R.O.C.S. обладает доказательствами эффективности своих безфтористых зубных паст, основанными на результатах многолетней исследовательской программы. Доказано, что по своей эффективности зубные минерализующие пасты R.O.C.S. не уступают фторсодержащим конкурентам, а потому являются безопасной альтернативой в профилактике кариеса. Все средства гигиены полости рта R.O.C.S. созданы в соответствии с физиологическими особенностями организма человека в разные возрастные периоды и способствуют эффективной защите от кариеса вне зависимости от региона проживания.