Масштабные исследования генома признаны бесполезными

Анализ всего генома сейчас весьма популярен. К нему обращаются ученые из разных областей. Но сотрудники Стэнфордского университета считают этот анализ не особо полезным. Итак, цель исследований генома - сравнение наследственной информации большого количества людей - заключается в поиске генетических вариаций, связанных с каким-либо заболеванием.Однако множество таких вариаций, выявленных во время исследований генома многих людей, минимально влияют на риск развития заболевания. К тому же, отдельные заболевания могут быть связаны с сотнями тысяч вариаций ДНК, практически с каждым ее участком, который активируется в тканях, пораженных заболеванием. То есть на практике, с точки зрения лечения реальных недугов, полный анализ генома не приносит никакой пользы.Специалисты призывают: вместо масштабных изысканий, касающихся поиска множества слабых связей, следует уделять больше внимания поиску мутаций, напрямую вызывающих заболевания. К примеру, несколько лет назад на примере 250000 человек генетики нашли примерно 700 вариаций в геноме, связанных с ростом человека. Однако эти вариации объясняли только 16% различий в росте человека.