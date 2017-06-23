Масштабные исследования генома признаны бесполезными
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Однако множество таких вариаций, выявленных во время исследований генома многих людей, минимально влияют на риск развития заболевания. К тому же, отдельные заболевания могут быть связаны с сотнями тысяч вариаций ДНК, практически с каждым ее участком, который активируется в тканях, пораженных заболеванием. То есть на практике, с точки зрения лечения реальных недугов, полный анализ генома не приносит никакой пользы.
Специалисты призывают: вместо масштабных изысканий, касающихся поиска множества слабых связей, следует уделять больше внимания поиску мутаций, напрямую вызывающих заболевания. К примеру, несколько лет назад на примере 250000 человек генетики нашли примерно 700 вариаций в геноме, связанных с ростом человека. Однако эти вариации объясняли только 16% различий в росте человека.
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