Анализ: мобильные телефоны однозначно вредны для здоровья человека

Магистрант Биологического института Томского государственного университета (ТГУ) Марина Костромеева установила: мобильные телефоны меняют структуры клеток. В особой опасности находятся женщины и представители монголоидной расы. К слову сказать, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит мобильные телефоны к группе потенциальных канцерогенов.Костромеева доказала в рамках эксперимента с участием 100 добровольцев, что длительное воздействие электромагнитных волн приводит к изменению структуры клеток на внутренней стороне щеки. В частности, происходят разрушения ядер и хромосомные аномалии при делении клеток. Анализ состояния клеток (соскоб) производился в самом начале исследования и через месяц.Соскоб делали с "рабочей" стороны (та щека, к которой чаще прикладывается телефон) и с противоположной стороны. И отклонения на клеточном уровне чаще встречались именно на "рабочей" стороне. Плюс, патологии чаще встречались у женщин. По словам Костромеевой, виновата Х-хромосома, больше склонная к потере и образованию микроядер. Также представители монголоидной расы попали в группу повышенного риска развития отклонений.