Эта овощная зелень помогает нарастить мышцы

Хотите нарастить побольше мышечной массы? Занимайтесь спортом и ешьте шпинат!Испытания на мышах показали, что нитраты, найденные в больших количествах в шпинате, повышают производство двух ключевых для мышечной силы белков.Исследователи из Каролинского института в Швеции отметили, что такой же уровень нитратов можно получить из свеклы или салата, только съесть их пришлось бы больше, чем шпината.Команда ученых кормила мышей шпинатом и обследовала их физическое состояние. Через неделю «шпинатовой диеты» исследователи обнаружили, что мышцы животных на конечностях окрепли и увеличились.Оказалось, что таким образом на состоянии мышц сказываются нитраты, которые содержатся в шпинате.Теперь ученые надеются использовать результаты этого исследования для реализации новых методов лечения людей со слабыми мышцами.Кроме того, у шпината масса других полезных свойств. Он содержит железо, полезен при анемии, а также может ускорить восстановление пациентов, которые перенесли сердечный приступ.