Антидепрессанты приводят к повреждениям ДНК в сперме

Препараты, которые мужчины принимают для борьбы с депрессией, могут привести их к бесплодию, считают специалисты.Ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что после употребления мужчинами антидепрессантов в течение четырех недель, уровень сперматозоидов с поврежденными ДНК стал гораздо выше. Результаты исследования были опубликованы в New Scientist magazine.По мнению специалистов такое влияние антидепрессантов не обязательно приведет к бесплодию, но вызывает некоторое беспокойство. В исследовании приняли участие 35 мужчин, за которыми наблюдали во время принятия препарата. Специалисты изучили под микроскопом сперму участников. Оказалось, что в подвижности сперматозоидов разницы особой не было, но проведя тест на фрагментацию ДНК, эксперты заметили изменения.Оказалось, что после четырех недель принятия антидепрессантов у участников повысились повреждения ДНК в сперме примерно с 13,8% до 30,3%. Ученых волнует вопрос о том, будет ли достаточно оставшихся 70% для полноценного зачатия ребенка. Предыдущее исследование показало, что у пар, делающих искусственное оплодотворение, ниже вероятность получения большего количества эмбрионов, и их эмбрионы более слабые и врядли будут успешно внедрены в матку, если у будущих отцов высокий уровень повреждения ДНК спермы, сообщили ученые.