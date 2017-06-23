Купание в открытых бассейнах: риск возникновения астмы у детей
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Ученые провели исследование, в котором опросили родителей 847 школьников в возрасте примерно 15 лет о том, сколько они времени проводят в открытых бассейнах, и есть ли у них аллергия, связанная с дыхательными путями. Выяснилось, что на 50% был выше риск возникновения астмы среди тех детей, которые регулярно плавали в открытых бассейнах.
Хлор, содержащийся в воде, негативно влияет на дыхательные пути детей. Ученые, проводившие другое исследование, считают, что внутренние бассейны вреднее, так как пары хлора никуда не испаряются, и дети дышат ими. Однако бельгийские специалисты установили то, что дети в открытых бассейнах проводят гораздо больше времени, и в свою очередь глотают больше хлорированной воды. Чем больше ребенок проводит времени в хлорированной воде, тем выше риск возникновения астмы, подчеркнул Alfred Bernard - один из руководителей исследования.
Специалисты установили, что если купаться один раз в неделю в открытом бассейне в течение десяти лет, то риск возникновения астмы возрастает в пять раз по сравнению с теми детьми, которые не использовали такие водные процедуры. Именно маленькие дети больше всего подвержены такому риску, так как они чаще других глотают воду во время купания, сообщили эксперты.
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