Лен поможет предотвратить развитие рака

Американские ученые считают, что использование в рационе питания семян льна или льняного масла помогает предотвратить развитие раковых опухолей кишечника.В ходе исследования было выяснено, что семена этого растения содержат высокую концентрацию активных веществ, выступающих в роли антиоксидантов.Результаты исследования показали, что диета, в которую включали семена льна или масло растения, помогает предотвратить развитие раковых опухолей и снизить риск появления заболевания на 45%. Также активные вещества льна способны замедлить развитие опухоли.В настоящее время исследователи проводят тесты, чтобы выяснить, какое количество растения необходимо для наиболее эффективного лечения раковых опухолей. А также ученые хотят проследить, каким образом компоненты льна помогают предотвратить развитие заболевания