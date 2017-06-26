Лен поможет предотвратить развитие рака
http://pannochka.net - Добавил fallingpianos в категорию Онкология
В ходе исследования было выяснено, что семена этого растения содержат высокую концентрацию активных веществ, выступающих в роли антиоксидантов.
Результаты исследования показали, что диета, в которую включали семена льна или масло растения, помогает предотвратить развитие раковых опухолей и снизить риск появления заболевания на 45%. Также активные вещества льна способны замедлить развитие опухоли.
В настоящее время исследователи проводят тесты, чтобы выяснить, какое количество растения необходимо для наиболее эффективного лечения раковых опухолей. А также ученые хотят проследить, каким образом компоненты льна помогают предотвратить развитие заболевания
СМИ2
Listis
LentaInform
Добавить комментарий