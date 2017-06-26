Риск инфаркта определяется по группе крови

Может ли группа крови человека использоваться в качестве средства предсказания инфарктов? Исследователи выяснили, что обладатели определенных групп крови чаще остальных рискуют столкнуться с этим опасным нарушением в работе сердца.На заседании Европейского сообщества кардиологов было представлено исследование, в котором приняли участие 1,3 млн человек. Оно показало, что люди с 2, 3 и 4 группами крови чаще рискует столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и особенно с инфарктами, по сравнению с обладателями первой группы крови. В целом, у любого человека, не имеющего 1 группу крови, риск развития тех или иных болезней сердца на 9% выше. У этих людей также более короткая продолжительность жизни.Исследователи выявили 771 113 человек, не обладающих 1 группой крови, и ещё 519 743, имеющих эту группу крови. С их помощью был проведён метаанализ сосудистых расстройств. Среди всех людей, не имеющих 1 группу крови, 1,5% столкнулись с теми или иными сосудистыми нарушениями по сравнению с 1,4% среди обладателей первой группы. Если же учесть все без исключения сердечно-сосудистые нарушения, то их риск развития у людей, не имеющих 1 группу крови, ещё выше.Результаты исследования однозначно свидетельствуют о том, что группа крови должна использоваться в качестве важного фактора риска при определении стратегии предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний помимо возраста, пола, артериального давления и уровня холестерина. Впрочем, наука до сих пор не может ответить на вопрос, почему та или иная группа крови повышает риск болезней сердца. Известно, что не обладающие 1 группой крови люди имеют на 20% более высокий фактор фон Виллебранда (гликопротеин плазмы крови, обеспечивающий прикрепление тромбоцитов к участку повреждённого сосуда). В прошлом также было доказано, что обладатели 2, 3 и 4 групп крови, имели повышенный уровень свертывающего кровь белка, и как следствие, высокое содержание холестерина.