Чем может быть вызвана острая боль в груди

Согласитесь, мы все переживаем за здоровье нашей сердечно-сосудистой системы. По данным Всемирной ассоциации здравоохранения, сердечные заболевания и инсульты являются ведущей причиной смерти людей по всему миру.Сегодня многих интересует, как отличить сердечные заболевания от невралгии — ведь опасения сердечного приступа зачастую необоснованы.Если вы почувствовали боль в области сердца, это еще не повод паниковать. Иногда подобные обманчивые симптомы вызваны межреберной невралгией. Важно знать их признаки, поскольку это поможет вам выбрать правильный метод лечения.Отличительные признакиНевралгия проявляется в виде приступов боли и сопровождается покалыванием и жжением в груди, а в некоторых случаях — онемением отдельных частей тела, чаще всего — рук. Колющая боль может также отдаваться в спину — под лопатки и в поясницу.Невралгия обычно длится продолжительное время и может приводить к нарушениям сна. Болезненные ощущения усиливаются при смене положения, ходьбе и наклонах. Также они могут стать сильнее, когда вы кашляете, глубоко вдыхаете или выдыхаете, и чихаете.В отличие от невралгии боли в сердце проходят быстро — через пару минут после того, как вы приняли нитроглицерин. Однако известны случаи, когда при сердечном приступе пациент испытывал боль в течение долгого времени.Как правило, боли в области сердца не усиливаются при глубоком дыхании, смене положений тела и движении. Они часто могут сопровождаться нарушением сердечного ритма, а также изменениями давления.Физическая активностьБоль, возникающая во время тренировки или подъема по лестнице, как правило, не имеет с сердцем ничего общего.Болевые ощущения в области сердца обычно проходят через 2–3 минуты после прекращения активности. В случае с межреберной невралгией боль так быстро не уходит.Возраст и полРиск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы повышается с возрастом (для мужчин — старше 35, для женщин — от 40), тогда как невралгия может проявляться и у детей.Статистика показывает, что мужчины больше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, а у женщин младше 40 лет подобные патологии развиваются куда реже. Однако с началом менопаузы растет и уровень женских сердечных заболеваний.За здоровьем сердца действительно стоит следить, но помните: если вы молоды и испытываете затяжную боль, которая усиливается при смене положения и возникает во время физических упражнений, скорее всего, дело вовсе не в сердце.