Ученые рассказали об особом влиянии стресса на сосуды

В новой публикации сообщается о находке американских кардиологов. Эти специалисты попытались раскрыть механизм влияния стресса на сосудистую систему организма.Каким образом стресс влияет на работу сосудов в организме человека? Этот вопрос стал определяющим в исследовании специалистов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Для участия в своем опыте научные сотрудники университета пригласили более 650 человек, мужчин и женщин.У добровольцев провели замеры уровня гормонов стресса - кортизола и адреналина. Сопоставив их показатели с данными о состоянии здоровья людей и их историей болезней, ученые обнаружили любопытную особенность. Они установили: у людей с высоким уровнем стрессовых гормонов чаще развиваются кальциноз сосудов и ишемическая болезнь сердца.Кальциноз – это патологическое изменение в состоянии сосудов, связанное с отложениями на их стенках значительного слоя солей кальция и повышающее риск их внезапного разрыва. Ишемическая болезнь сердца также развивается из-за изменений в сосудах, приводящих к атеросклерозу коронарных артерий с образованием бляшек и сужением их просвета. Как кальциноз сосудов, так и ИБС способны стать фактором инсультов и инфарктов.Медики рассказали, что уровень гормонов стресса у женщин, как правило, выше, чем у мужчин. Однако риск пострадать из-за склеротических процессов в сосудах у представителей двух полов примерно одинаковый, констатировали они.