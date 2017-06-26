Фруктовые соки вызывают диабет и ожирение

Исследователи из школы медицины Гарвардского университета (США) обнаружили, что фруктовые соки могут способствовать развитию диабета II типа.Специалисты заметили, что у женщин, которые ежедневно выпивают по 3 стакана яблочного сока, риск этого заболевания повышается на 15%. Ежедневное употребление апельсинового сока повышает не только вероятность заболевания диабетом на 25%, но и ожирения.Все фруктовые соки, говорят ученые, содержат очень много сахара и мало клетчатки, которая замедляет его усвоение. Как результат - у тех, кто часто пьет соки, повышается уровень сахара в крови. Поэтому специалисты советуют есть фрукты в натуральном виде, отдельно от другой еды - за час или после основного приема пищи.