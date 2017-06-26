Особая пищевая добавка предотвратит развитие воспалений

Ученые из Медицинской академии Эмори нашли прямую связь между окислительным стрессом и маркерами воспаления в крови. Открытие поможет разработать новые стратегия профилактики, связанные с добавлением антиоксидантов в пищу или введением цистеина внутривенно.Многие метаболические процессы приводят к образованию реактивных форм кислорода, который вредят клеткам. Окислительный стресс нарушает способность организма управлять реактивными формами кислорода, и ведет к диабету, сердечным болезням и некоторым нейродегенеративным заболеваниям.Дин П. Джонс заявляет о появлении новых данных, которые позволят снизить вредное воздействие окисления на организм. Например, витамины C и E в некоторой степени помогают побороть последствия окислительного стресса.Новые исследования касались цистеина – аминокислоты, присутствующей в большинство белков, которая измеряет степень окисления. Цистеин существует в двух формах: окисленный и пониженный. Чем выше уровень окислительного стресса, тем выше уровень окисленного цистеина вне клетки. Другой индикатор указывает на состояние внутри клетки.Было доказано, что уровень цистеина в крови повышается с возрастом. Курение и алкоголь также влияют на его количество.Оказалось, что высокий уровень окисленного цистеина заставляет лейкоциты направлять сообщения о воспалительном процессе в виде белка бета IL-1 (интерлейкин).На мышах, пораженных сепсисом, ученые изучали эффект диеты против воспалений. Они применяли LPS, ЛПС (липополисахарид бактериальный), который подражает влиянию бактерий на человеческий иммунитет и увеличивает уровень бета IL-1. Добавление в питание цистеина понизило уровни этого белка, останавливая воспалительный процесс.Далее испытания прошли на добровольцах среди людей, страдающих избыточным весом в возрасте старше 62 лет, и цистеин также снизил уровни воспаления.Исследователи планируют продолжить изучение связи между цистеином и маркерами воспаления в различных возрастных группах.