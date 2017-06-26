Депрессия у людей, страдающих диабетом, повышает риск смертности

У людей, которые болеют сахарным диабетом второго типа и одновременно склонны к сильным депрессиям, повышен риск смертности, сообщили американские ученые.Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 4154 пациентов, после чего за ними велось наблюдение в течение трех лет. Пациенты регулярно заполняли анкеты, в которых указывали о своем состоянии здоровья, о случаях, связанных с диабетом и депрессией. Исследователи также получали сведения из государственных источников.В рамках наблюдаемой группы в течение 3 лет умерли 275 (8.3%) из 3303 больных диабетом, не страдающих депрессиями, из 354 с лёгкой депрессией - 48 (13.6%), из 497 с тяжёлой депрессией - 59 (11.9%). Таким образом, смертность пациентов, подверженных депрессии, более чем в 1.5 раза превышает смертность в контрольной группе.По мнению специалистов, исследование психического состояния и лечение депрессии очень важны для больных диабетом. Депрессия у диабетиков вполне может быть излечена, утверждают ученые. Также авторы замечают, что при депрессии люди не следят за диетой, у них часто нарушается режим. Одна из причин повышенной смертности, вероятно, состоит в искажении графика приёма медикаментов, предположили эксперты.