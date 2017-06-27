Вишневый сок помогает справиться с мышечной болью

Английские ученые выяснили, что кислые сорта вишни помогают быстрее восстановить мышцы после тяжелых спортивных нагрузок.Десять профессиональных спортсменов, участвовавших в эксперименте, дважды в день выпивали по 30 мл концентрированного вишневого сока, содержащего антиоксиданты, в течение 7 дней до и 2 дней после особо интенсивной силовой тренировки. Другая группа спортсменов пила сок, содержащий меньшее количество фитонутриентов.После вишневого сока спортсмены за 24 часа восстанавливались на 90%, тогда как в контрольной группе за это же время восстановление происходило лишь на 85%. Ученые предполагают, что антиоксиданты, содержащиеся в вишне, уменьшают окислительный стресс, то есть повреждение клеток, которое происходит в мышце при очень активной работе. Это позволяет мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузки.Противовоспалительные и антиоксидантные свойства вишни ученые объясняют присутсвием в ней антоцианинов, которые также придают ягоде красный цвет.Wendy Bazilian, диетолог и автор книг о здоровом питании, говорит, что вишня - это прекрасное дополнение к спортивным тренировкам, при этом ягода доступна в любое время года в сушеной, замороженной форме или в виде сока. Сушеную вишню можно, к примеру, добавлять в овсянку или в йогурт.По данным других исследований, вишня также обладает противовоспалительными свойствами, которые делают ее особенно полезной для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями или артритом.