Пассажиры поездов смогут сдать тест на ВИЧ-инфекцию прямо в пути

Министерство здравоохранения и ОАО «РЖД» запускают Всероссийскую акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. К поездам, следующим по регионам с высокими показателями распространенности ВИЧ-инфекции, будет прицеплен специально оборудованный вагон, в котором пассажиры смогут пройти такое тестирование и получить консультацию. Финансироваться акция будет за счет средств Госстратегии противодействия распространению ВИЧ в РФ.Как сообщила пресс-служба Минздрава, речь идет о регионах, показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией в которых вдвое превышают среднероссийский показатель. Это: Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Самарская, Свердловская и Ульяновская области, Ханты-Мансийский автономный округ. Продлится акция с восьмого июля по двадцатое октября 2017 года. Всего такие поезда будут останавливаться на вокзалах 24 городов страны. Во время остановок вагоны-лаборатории также будут продолжать свою работу.Кроме того, в рамках акции будут запущены программы по профилактике ВИЧ-инфекции на предприятиях 24 городов, жители которых смогут принять в них участие на своих рабочих местах, говорится в сообщении Минздрава. Начнется акция с Владивостока (8-11 июля) и завершится в Санкт-Петербурге (18-20 октября).Проводится акция в рамках Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденной Распоряжением правительства РФ № 2203-р от 20 октября 2016 года. Одна из задач Стратегии, «формирование необходимых условий для увеличения охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию». Ежегодно в России обследуются на ВИЧ-инфекцию более 30 миллионов человек.По мнению главы Федерального центра по борьбе со СПИДом, академика Вадима Покровского, знание человеком своего ВИЧ-статуса является важным элементом борьбы с ВИЧ-инфекцией, так как в этом случае он может своевременно обратиться за медпомощью. Однако опыт многих стран показывает, что тотальные обследования на ВИЧ далеко не всегда бывают эффективны.Что касается тестирования в поездах, то, по мнению академика, экономическая целесообразность таких вагонов-лабораторий – большой вопрос. И прежде чем запускать столь масштабную акцию, следовало бы оценить ее эффективность, проведя локальный эксперимент. «Лично я бы на их месте лучше размещал в каждом вагоне электрички информацию о том, как избежать заражения ВИЧ-инфекцией, – рассказал академик МедНовостям. – А то получается, что мы ищем людей, зараженных ВИЧ, а никаких мер, чтобы предупредить инфицирование не предпринимаем».По словам президента Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе Алексея Старченко, для него в этой акции главным является то, насколько достоверным будет результат тестирования в такой лаборатории на колесах. «Вряд ли это будет нормальная сертифицированная лаборатория, способная проводить иммуноферментный анализ, – опасается эксперт. – Скорее всего, будут использоваться простейшие скрининговые тесты, основанные на экспресс-методах. Такие тест-системы для исследования слюны или мочи за рубежом продаются в аптеках, и дают очень большой процент погрешности. Но, как я понимаю, это вопрос не медицинский, а политический».Впрочем, в Минздраве МедНовости заверили в том, что речь идет не об экспресс-тестах, а о серьезных анализах крови и что оборудовать иммуноферментные лаборатории можно и на колесах. Финансирование акции проводится за счет средств Госстратегии противодействия распространению ВИЧ в РФ. При этом, ОАО «РЖД» «выступает в качестве партнера и предоставляет свою платформу», уточнили в ведомстве. Если первая акция окажется успешной, ее опыт будет распространен и на другие регионы. «Такие акции сейчас нужны», – считают в Минздраве.