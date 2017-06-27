Некоторые вакцины могут защитить детей от лейкемии

Дети, которые получили определенные вакцины, могут иметь более низкую вероятность некоторых онкологических заболеваний, особенно одного из типов лейкемии, позволили предположить результаты нового исследования.Данные, показали, что дети, рожденных в штатах, где большинство было вакцинировано против гепатита B, имели приблизительно на 20 % более низкие шансы всех типов раковых новообразований детства, чем рожденные в штатах, где привито меньше детей.У рожденных в штатах с высоким использованием обоих типов вакцин от полиомиелита, и серий вакцин, которые включали гепатит B и полиомиелит, имели от 30 % до 40 % более низкие шансы получения острой лимфобластной лейкемии.Но, несмотря на очевидную связь, которая должна стать более ясной в дальнейших исследованиях, «мы не думаем, что выводы могут быть однозначными», - сказал доктор Майкл Шерер (Michael Scheurer) (Baylor College of Medicine in Houston, Texas).Предыдущие исследования вопроса показали смешанные результаты. Согласно одной теории, некоторые общие инфекции могут повысить риск лейкемии у детей из-за влияния на развивающуюся иммунную систему.Прививки, теоретически, должны сократить этот риск рака – за исключением случаев, когда вакцина очень похожа на естественную инфекцию.Авторы оценили вероятность онкологических заболеваний у детей, рожденных в различных частях Техаса, где большинство детей было привито согласно стандартным протоколам, в сравнении с детьми, рожденными в областях с более низкими нормами прививок. Используя данные по всем диагнозам онкологических заболеваний в штате, ученые идентифицировали 2 800 случаев рака у детей, диагностированного в 1995-2006 среди 2-17 летних детей, родившихся в Техасе.Согласно исследователям, самая сильная корреляция была найдена между уменьшенным риском лейкемии в областях с высокими нормами прививок от гепатита B и полиомиелита.