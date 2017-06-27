Распитие спиртного делает организм старым на клеточном уровне
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Теломеры - защитные концевые элементы на хромосомах. С каждым циклом деления клеток в теле они укорачиваются. Длина теломеров является показателем реального биологического возраста человека. И теломеры могут активнее сокращаться из-за внешних воздействий. Укорачивание теломеров вследствие употребления спиртного было выявлено на примере 255 человек 41-85 лет. Среди них у 134 был алкоголизм, а 121 выступал в качестве контрольной группы.
У всех добровольцев проводился анализ ДНК, учитывалась история употребления спиртного. Оказалось, помимо прямой связи укороченных теломеров и активного потребления спиртного, ученые выявили еще один опасный фактор - дефицит тиамина (водорастворимого витамина). Данный фактор, как известно, вызывает проблемы с нейронами.
LentaInform
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