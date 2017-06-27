Распитие спиртного делает организм старым на клеточном уровне

Эксперты из Высшей медицинской школы Университета Кобе утверждают: многие недооценивают силу негативного эффекта алкоголя с точки зрения процесса старения. Чем больше человек выпивает, тем больше стареют его клетки. У алкоголиков было выявлено сокращение теломеров - маркер повышенного риска возрастных недугов (сердечно-сосудистых, диабета, рака, деменции) и уменьшенной продолжительности жизни.Теломеры - защитные концевые элементы на хромосомах. С каждым циклом деления клеток в теле они укорачиваются. Длина теломеров является показателем реального биологического возраста человека. И теломеры могут активнее сокращаться из-за внешних воздействий. Укорачивание теломеров вследствие употребления спиртного было выявлено на примере 255 человек 41-85 лет. Среди них у 134 был алкоголизм, а 121 выступал в качестве контрольной группы.У всех добровольцев проводился анализ ДНК, учитывалась история употребления спиртного. Оказалось, помимо прямой связи укороченных теломеров и активного потребления спиртного, ученые выявили еще один опасный фактор - дефицит тиамина (водорастворимого витамина). Данный фактор, как известно, вызывает проблемы с нейронами.