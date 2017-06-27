Тофу и соевые продукты спасут от преждевременной менопаузы

Употребление тофу и других продуктов с высоким содержанием растительного белка снижает риск раннего наступления менопаузы почти на 60%. Это показало исследование, проведенное учеными из Гарвардской школы общественного здоровья и Университета Массачусетса. Преждевременная менопауза связана с болезнями сердца, остеопорозом и когнитивными нарушениями.Исследователи в течение 20 лет следили за 116000 женщин. Специалисты фиксировали время наступления менопаузы. Исследование показало: у участниц, которые получали минимум 9% растительного белка из тофу, сои, орехов и цельных злаков, вероятность раннего наступления менопаузы оказалась снижена на 59% по сравнению с теми участницами, в чьем рационе было меньше 4% растительного белка.Кроме того, у женщин, употреблявших 6,5% растительного белка, риск был снижен на 16%. По словам ученых, растительный белок защищает яичники от истощения. Исследователи считают, что понимание механизмов, которые за этим стоят, позволит предотвратить преждевременную менопаузу. Специалисты подчеркивают: необходимы дальнейшие исследования.