Тофу и соевые продукты спасут от преждевременной менопаузы
http://www.meddaily.ru - Добавил fallingpianos в категорию Другие
Исследователи в течение 20 лет следили за 116000 женщин. Специалисты фиксировали время наступления менопаузы. Исследование показало: у участниц, которые получали минимум 9% растительного белка из тофу, сои, орехов и цельных злаков, вероятность раннего наступления менопаузы оказалась снижена на 59% по сравнению с теми участницами, в чьем рационе было меньше 4% растительного белка.
Кроме того, у женщин, употреблявших 6,5% растительного белка, риск был снижен на 16%. По словам ученых, растительный белок защищает яичники от истощения. Исследователи считают, что понимание механизмов, которые за этим стоят, позволит предотвратить преждевременную менопаузу. Специалисты подчеркивают: необходимы дальнейшие исследования.
Listis
LentaInform
СМИ2
Добавить комментарий