Бюджетное средство для очищения печени и кишечника!

Народные целители заявляют, что 90% наших проблем со здоровьем — это грязный кишечник и печень. Поэтому очень важно следить за их состоянием и проводить профилактические чистки.Подготовка очистительного сбора. В день, предшествующий началу процедур очищения, подготовить порошок из семян укропа, фенхеля, кориандра, тмина и аниса, взятых по 1 ч. л. Все семена перемолоть в кофемолке в муку. Семена этих растений имеют выраженные фитонцидные свойства и сильно действуют на патогенные микроорганизмы, населяющие желудочно-кишечный тракт, печень, желчный пузырь и саму желчь. Далее взять 5 ч. л. листа сенны и перемолоть в кофемолке, 8 ч. л. сухого корня ревеня также перемолоть. Ревень можно заменить крушиной. Все травы тщательно перемешать.Первый день лечения. Процедуру лучше проводить вечером, в 21:00. 1 ч. л. порошка развести в 50 мл сырой воды и немедленно выпить, после чего запить 50 мл сырой воды. Приготовленного из данных ингредиентов порошка хватает на 3 человек (семью).Второй день лечения. Утром приготовить отвар: кора крушины, лист эвкалипта – по 1 ч. л., цветки ромашки и бессмертника – по 1 ст. л. Смесь залить 400 мл кипятка, 5 минут кипятить на маленьком огне, после этого снять, укутать толстым полотенцем и оставить настаиваться до 17:00.В этот день есть нельзя, но людям с хроническими болезнями можно съесть немного легкой пищи – это прибавит сил и хорошего настроения.Утром после естественной дефекации нужно сделать очистительную клизму с 1–1,5 л воды. Далее принимать порошок из трав по 1 ч. л. на 50 мл сырой воды, по схеме: в 8:00, 10:30, 13:00, 15:30. В 17:00 процедить и выпить отвар семян трав, приготовленный утром.С 17:00 до 18:00 нужно подготовить печень: хорошо прогреть ее грелкой или принять теплую ванну.В 18:00 для очистки печени выпить 120–150 мл теплого оливкового масла, запивая его соком грейпфрута или лимона (сколько захочется, но не менее 100 мл). После этого приложить теплую, но не горячую грелку и лечь на правый бок или просто отдыхать.В 23:00 снова проделать все то же, что и в 18:00, т. е. выпить оливковое масло (120–150 мл), сок (100 мл и более) и приложить на час теплую грелку. После этого можно спокойно ложиться спать, процедуры по очистке кишечника и печени закончены.Третий день – день восстановления. Утром после естественной дефекации сделать очистительную клизму, повторять ее 2–3 раза через каждый час. Если стул будет естественный, то делать клизму после каждого стула. Это лучше очистит кишечник и уменьшит интоксикацию от повторного всасывания желчных шлаков.После проведения первой клизмы нужно выпить 150–200 мл сока картофеля (лучше всего неочищенного розового картофеля) и 30 минут просто спокойно полежать. Сок картофеля нужно будет пить по утрам на протяжении еще 6–7 дней. После этого можно пить сок по желанию или перейти на морковный сок либо смесь яблочного с соком красной свеклы в пропорции 5:1. В 14:00 можно поесть, но на протяжении недели обязательно соблюдать щадящую диету. Меню должно состоять из каш, соков, картофельного пюре, молочнокислых продуктов, овощных супов, растительных масел. Очень хорошо пить травяной чай с медом.В течение семи дней после чистки организму требуется отдых. Все процедуры лучше прекратить. Пищеварение и нормальная дефекация должны восстановиться сами.