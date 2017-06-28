Ученые поведали о пользе забывчивости для развития интеллекта

Забывчивость позволяет мозгу удалять ненужные воспоминания и освобождать место для актуальной информации.Медики провели ряд исследований в детском отделении работающей при университете больницы и выяснили, что забывчивость вызвана появлением в отвечающем за память отделе мозга — гиппокампе новых нейронов. Тогда как воспоминания мозг хранит в связях между уже существующими нейронам.Встраиваясь в гиппокамп, новые клетки образуют свои связи и «перезаписывают» память. Неактуальная информация, которая содержится в соединениях старых нейронах, при этом стирается. Ученые полагают, что активность образования новых нейронов в гиппокампе ребенка может объяснять то, что человек с возрастом теряет многие детские воспоминания.Авторы исследования называют забывчивость главной функцией памяти, поскольку мозгу важно не тратить ресурсы на несущественные детали, а фокусироваться на информации, которая позволит принимать оптимальные решения в реальном мире. Наличие массы противоречивых воспоминаний лишь затруднит этот процесс, считают ученые.