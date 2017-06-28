В вашем доме могут обитать смертельно опасные грибки, предупреждают медики
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Ученых в особенности тревожит ситуация в энергоэффективных домах, где сделана хорошая изоляция от внешнего мира и снижены теплопотери. Они исследовали токсины, производимые разными типами грибка, растущего в домах. Одна из разновидностей - Penicillium brevicompactum - выделяла опасные частицы, переносимые по воздуху (преодолевают 0,3 метра в секунду). По комнате частицы могут разносить люди, просто двигаясь в помещении.
Другой грибок - Stachybotrys chartarum - связан с легочными кровотечениями у детей и выделяет опасные частицы со скоростью 6 метров в секунду (как сквозняк). Aspergillus versicolor можно найти в пыли или на обоях (если грибок поселился на обоях, то их необходимо срочно менять). Токсичные частицы способны раздражать глаза, дыхательные пути (горло, нос, легкие), могут вызывать головные боли, приступы астмы, кашель, кожный зуд.
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