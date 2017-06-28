В Петербурге вынесен приговор о крупном мошенничестве с фармпрепаратами

Бывшего сотрудника лаборатории Института токсикологии ФМБА осудили за мошенничество в особо крупном размере: согласно приговору суда, он делал фальшивые отчеты о проведении доклинических испытаний препаратов.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, Калининский районный суд признал бывшего сотрудника Института токсикологии Федерального медико-биологического агентства виновным в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения. Суд установил, что мужчина в 2012-2014 годах предлагал фармацевтическим компаниям заключить договоры об оказании услуг по сравнительному изучению токсичности и раздражающего действия медицинских препаратов и биологически активных добавок с фирмой, которой руководил его отец.При этом злоумышленник говорил заказчикам, что все исследования будут проводиться в Институте токсикологии ФМБА. После перечисления денег заказчиками подсудимый делал фальшивые отчеты о проведении доклинических исследований на бланках лаборатории. Фирмы понесли ущерб на 17 млн, а на рынок поступили непроверенные лекарства. Сейчас эти препараты изъяты из оборота.Обвиняемого приговорили к трем годам и 3 месяцам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей. Кроме того, мужчине нельзя работать в госструктурах на руководящих и административно-хозяйственных должностях в течение двух лет. Приговор пока не вступил в законную силу