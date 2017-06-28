Киви: чудо вместилище витамина С
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Многие или не хотят или не желают включать его в суточный рацион. А ведь всего лишь одно киви в день покрывает суточную норму витамина С, и тем самым укрепляет иммунную систему, кровеносные сосуды, и конечно же способствует повышению сопротивляемости организма всевозможным инфекция. Кроме витамина «С» киви содержит витамин и»Е», железо, магния, минеральных солей калия и клетчатку в большом количестве. Все эти компоненты способствуют выведению из организма холестерина и улучшают пищеварение.
А вот кожура киви очень богатый источник антиоксидантов.
В свежем киви также содержится растворяющий белок энзим актиндин, который используется для смягчения мяса, но он может вызывать аллергию. Не рекомендуется использовать сырой киви в десертах с молоком и молочными продуктами - он может придать приготовленному блюду неприятный горький вкус.
Киви можно употреблять целиком (с кожурой), как яблоко, либо очищают от кожуры. Есть специалисты – гурманы, которые разрезают плод на две части и едят содержимое ложечкой. При любом варианте употребления плод не потеряет свои питательные свойства и принесет только наслаждение от его употребления, пишет УП
СМИ2
LentaInform
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