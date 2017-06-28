Киви: чудо вместилище витамина С

Киви в первую очередь экзотический плод овальной формы размера куриного яйца. Киви имеет шершавую ворсистую кожуру, которую необходимо снимать перед употреблением. Мякоть яркого зеленого цвета с золотистыми лучами и рядами маленьких черных съедобных семян. Сам фрукт мягкий, на вкус напоминает смесь клубники, банана и немного ананаса.Многие или не хотят или не желают включать его в суточный рацион. А ведь всего лишь одно киви в день покрывает суточную норму витамина С, и тем самым укрепляет иммунную систему, кровеносные сосуды, и конечно же способствует повышению сопротивляемости организма всевозможным инфекция. Кроме витамина «С» киви содержит витамин и»Е», железо, магния, минеральных солей калия и клетчатку в большом количестве. Все эти компоненты способствуют выведению из организма холестерина и улучшают пищеварение.А вот кожура киви очень богатый источник антиоксидантов.В свежем киви также содержится растворяющий белок энзим актиндин, который используется для смягчения мяса, но он может вызывать аллергию. Не рекомендуется использовать сырой киви в десертах с молоком и молочными продуктами - он может придать приготовленному блюду неприятный горький вкус.Киви можно употреблять целиком (с кожурой), как яблоко, либо очищают от кожуры. Есть специалисты – гурманы, которые разрезают плод на две части и едят содержимое ложечкой. При любом варианте употребления плод не потеряет свои питательные свойства и принесет только наслаждение от его употребления, пишет УП