Искусственный интеллект теперь способен прочитать сложные мысли

Сотрудники Университета Карнеги Меллон разработали новую технологию визуализации мозга, которая может идентифицировать сложные мысли, например, "Свидетель кричал во время судебного разбирательства". По словам специалистов, это говорит о том, что сложные мысли формируются благодаря взаимодействию разных подсистема мозга. Эти системы универсальны.В исследовании приняли участие 7 человек. Ученые использовали компьютерную модель для определения "схем" мозговой активности, характерных для 239 разных предложений. После этого программа смогла вычислить смысловые составляющие 240-го предложения.Затем специалисты провели перекрестную проверку. Они выяснили, что программа могла предсказывать смысловые составляющие предложений с 87% точностью. Также с помощью программы удавалось определить "схему" активации мозга по смысловым компонентам предложений.