Искусственный интеллект теперь способен прочитать сложные мысли
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В исследовании приняли участие 7 человек. Ученые использовали компьютерную модель для определения "схем" мозговой активности, характерных для 239 разных предложений. После этого программа смогла вычислить смысловые составляющие 240-го предложения.
Затем специалисты провели перекрестную проверку. Они выяснили, что программа могла предсказывать смысловые составляющие предложений с 87% точностью. Также с помощью программы удавалось определить "схему" активации мозга по смысловым компонентам предложений.
Listis
LentaInform
СМИ2
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