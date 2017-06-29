Найдена молекулярная мишень для препарата от болезни Альцгеймера

Группа исследователей с факультета психиатрии Университета Флориды и из Центра передовых технологий старения и восстановления головного мозга выявили новую молекулярную мишень, воздействие на которую может предотвратить нежелательные иммунные реакции, ведущие к развитию болезни Альцгеймера.Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале "Нейробиология" (Journal of Neuroscience), рецептор микроглии CD45 способен блокировать развитие болезни на ранней стадии.По друководством Jun Tan учёные провели опыты на лабораторных мышах, выяснив, что в отсутствие этого рецептора у животных усиливаются воспалительные процессы в микроглие. Кроме того, у мышей с дефицитом CD45 отмечено появление нейротоксинов и гибель нервных клеток."Это открытие очень важно, поскольку многие учёные в этой области предполагали, что CD45 может быть индикатором воспаления, - объясняет Tan. - Таким образом CD45 считался частью патогенеза, но не защитным фактором".В настоящее время учёные в союзе с фармкомпаниями ведут поиск природных компонентов, которые могут активировать CD45 в иммунных клетках головного мозга.По оценкам Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера, различными нейродегенеративными заболеваниями сегодня страдают 5 миллионов американцев.