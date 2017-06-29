Найдена молекулярная мишень для препарата от болезни Альцгеймера
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Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале "Нейробиология" (Journal of Neuroscience), рецептор микроглии CD45 способен блокировать развитие болезни на ранней стадии.
По друководством Jun Tan учёные провели опыты на лабораторных мышах, выяснив, что в отсутствие этого рецептора у животных усиливаются воспалительные процессы в микроглие. Кроме того, у мышей с дефицитом CD45 отмечено появление нейротоксинов и гибель нервных клеток.
"Это открытие очень важно, поскольку многие учёные в этой области предполагали, что CD45 может быть индикатором воспаления, - объясняет Tan. - Таким образом CD45 считался частью патогенеза, но не защитным фактором".
В настоящее время учёные в союзе с фармкомпаниями ведут поиск природных компонентов, которые могут активировать CD45 в иммунных клетках головного мозга.
По оценкам Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера, различными нейродегенеративными заболеваниями сегодня страдают 5 миллионов американцев.
СМИ2
Listis
LentaInform
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