Коралловые рифы могут стать лекарством при болезнях костей

Вещество, полученное из цианобактерий коралловых рифов, может стать идеальной основой для разработки новых препаратов для серьёзных переломов, остеопороза и других заболеваний костей.По некоторым оценкам, больше половины лекарств на сегодняшний день находятся в семье Largazole's, то есть "натуральных продуктов". Лекарственные составы добываются из деревьев, улиток, яда скорпиона, почвенных бактерий, других растений и животных, однако до сих пор лишь немногие приходят из океана.Учёные Университета Дьюка и Университета Флориды /США/ и Корейского исследовательского института химической технологии /Южная Корея/ установили, что вещества из бактерий коралловых рифов обладают необычным двойным действием на повреждённые или больные кости, стимулируя в организме процесс под названием остеогенез, который включает в себя рост новой кости и восстановление повреждённой кости. Эти свойства происходят из белков, называемых гистон дезацетилазы, которые являются своего рода регулятором для производства белков. Исследование также показало, что эти бактерии, смешанные с коллагеном и фосфатом кальция, помогают исцелить сломанные кости у лабораторных мышей и кроликов.