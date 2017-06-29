Заболевание легких у недоношенных детей может перерасти в серьезную проблему дыхательной системы в дальнейшем

Заболевание легких у недоношенных деток увеличивает риск возникновения эмфиземы в более позднем возрасте, считают австралийские ученые.Бронхопульмональная дисплазия (BPD) является хроническим заболеванием легких, почти исключительно поражающим находящихся на искусственном дыхании, высоко недоношенных новорожденных детей. Прогресс, достигнутый в перинатологии и неонаталогической интенсивной медицине, в значительной степени повлиял на картину этого заболевания за последние 20 лет. Однако и сегодня, как и раньше, эта патология связана с высокой заболеваемостью и смертностью, прежде всего в группе самых маленьких детей с весом при рождении менее 1000 гр.Доктор Dr. Daniel C. Chambers считает, что это заболевание диагностируется у трети недоношенных детей, что способствует развитию патологии легких, которая сохраняется в течение всего периода детства. Тем не менее, отдаленные эффекты данного заболевания у взрослых не изучены.Для продолжения изучения данной области ученые включили в исследование 21 участника, рожденных недоношенными в Западной Австралии в 1980-х. Этим детям при рождении проводили терапию дополнительным кислородом по поводу БПД. Когда участникам исследования исполнилось 19 лет, у 15 из них, что составило 71%, отмечались проблемы с дыхательной системой, включая громкое дыхание, кашель и нехватку дыхания. Только у троих участников легкие функционировали нормально по данным стандартных тестов. Патология легких диагностировалась у 19 участников по данным компьютерной томографии, в том числе эмфизема была обнаружена у 16 детей.Специалисты считают, что благодаря современным технологиям увеличивалась выживаемость новорожденных, но в свою очередь большее число страдает от связанных с БПД заболеваний легких среди взрослых. По мнению ученых, при обнаружении заболевания у взрослых врачу необходимо поинтересоваться о патологии дыхательной системы при рождении.