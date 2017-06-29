Дефицит витамина D ухудшает функцию легких

Дефицит витамина D распространён среди пациентов с заболеваниями лёгких.Врачи медицинского колледжа Университета Цинциннати /США/ нашли связь между нехваткой этого вещества и пониженной функцией лёгких, проведя обследование среди больных с выявленными дыхательными болезнями. Общая распространённость недостаточных уровней витамина D колебалась от 38 до 59 процентов.Медики зафиксировали, что снижение уровня витамина D сильно влияло на ухудшение функции лёгких. Те, кто имел определённые проблемы с дыхательной функцией, наиболее часто имели дефицит витамина D - 52 процентов против 20. Клиницисты пришли к выводу, что витамин D может играть важную роль в патогенезе лёгочных болезней.